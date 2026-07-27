Österreich will den Wehrdienst um drei Monate auf künftig insgesamt neun Monate verlängern.

Einen entsprechenden Beschluss gab die österreichische Bundesregierung bekannt.

Der Einigung war ein langes Ringen der Koalitionsregierung vorausgegangen.

Die Drei-Parteien-Koalition will nun auf die rechte FPÖ und die Grünen im Parlament zugehen, da für die Änderung eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Sie soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Konkret werden den Angaben zufolge an den Grundwehrdienst drei Monate mit verpflichtenden Milizübungen angehängt. Damit folgt die Regierung aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos im Wesentlichen den Empfehlungen einer Expertenkommission.

Legende: Rekruten nach der Angelobung anlässlich der offiziellen Feierlichkeiten am Nationalfeiertag 2025 in Wien. imago images / Isabelle Ouvrard / SEPA Media

Anlass des Schritts sei die seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine völlig veränderte Sicherheitslage, teilte die Regierung weiter mit.

Das österreichische Bundesheer wird im Inland regelmässig für Katastrophenhilfe und Assistenzeinsätze etwa bei Hochwasser, Lawinen oder an der Grenze eingesetzt. Eine Beteiligung an Kriegen oder militärischen Bündniseinsätzen sieht die österreichische Neutralität grundsätzlich nicht vor.

Zivildienst ab 2028 bis zu elf Monate

Zunächst hat die Veränderung keine Folgen für den aktuell neunmonatigen Zivildienst. 2027 könne dieser Dienst freiwillig um zwei Monate verlängert werden, hiess es. Ab 2028 werde der Zivildienst verpflichtend um diese Zeit verlängert, wenn bestimmte Kennzahlen bei der Rekrutierung von Grundwehrdienern verfehlt würden, teilte die Regierung weiter mit.