Auf der griechischen Insel Euböa ist am Samstagmittag ein grosser Waldbrand ausgebrochen.

Die Behörden riefen Bewohnerinnen und Bewohner mehrerer Ortschaften zur vorsorglichen Evakuation auf.

Hunderte Einsatzkräfte mit Flugzeugen und Helikoptern kämpfen gegen die Flammen.

Starker Wind erschwert die Löscharbeiten und treibt das Feuer weiter an.

Auf der Insel Euböa in Griechenland kämpft die Feuerwehr gegen einen grossen Waldbrand. Das Feuer brach am Samstagmittag in der Nähe der Ortschaften Mesochoria und Raptei aus und breitete sich rasch aus.

Legende: Medienberichten zufolge sind rund 120 Feuerwehrleute, 35 Löschfahrzeuge, sieben Helikopter und acht Löschflugzeuge im Einsatz. Keystone/EPA/Wassilis Aswestopoulos (Archivbild)

Die Behörden reagierten mit Evakuierungsaufrufen und forderten die Menschen über soziale Medien auf, ihre Dörfer vorsorglich zu verlassen. Nach Angaben der Onlineplattform Evima näherten sich die Flammen zeitweise auch Wohnhäusern.

In der Region herrscht derzeit starker Wind, der auch in den kommenden Tagen anhalten soll. Damit bleiben die Bedingungen für die Feuerwehr schwierig. Der Brand auf Euböa ist der erste grosse Waldbrand des Jahres in Griechenland. Die Insel ist jedoch seit Jahren wiederholt von schweren Feuern betroffen, zuletzt besonders stark im Sommer 2021, als zehntausende Hektar Wald zerstört wurden.