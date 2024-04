Euböa ist die zweitgrösste griechische Insel nach Kreta. Der Waldbrand von 2021 zerstörte 50'000 Hektar Wald im Norden der Insel, vor allem Pinienwald.

In den betroffenen Regionen leben die Menschen überwiegend von der Natur: Sie sind Wald- und Harzarbeiter, Imker, bauen Olivenbäume an, halten Ziegen. Der Brand hat nicht nur den Wald, sondern auch einen Grossteil der Bienen, Olivenbäume und Ziegen vernichtet.

Es gab zwar staatliche Entschädigungen, diese deckten aber nur einen Teil des tatsächlichen Schadens ab.

Am schlimmsten traf es die Harzarbeiter: Bis zu 90 Prozent der griechischen Harzproduktion kam aus Nordeuböa. Harz wird in der Industrie genutzt, etwa für Reinigungsmittel, Autolacke, sogar in der Nanotechnologie. Um diese Menschen in der Region zu halten, bindet Griechenland viele ehemalige Harzarbeiter in seine Waldreinigungsreform ein: Sie wurden für einen Zeitraum von sieben Jahren als Waldarbeiter eingestellt und helfen bei der Säuberung der Wälder und der Eröffnung von Waldwegen und Brandschneisen. Dafür bekommen sie rund 800 Euro im Monat. Auch in Griechenland ist das nicht viel, aber immerhin etwas mehr als der Mindestlohn.