Die Autobahnbrücke bei der deutschen Stadt Bonn ist vorsorglich gesperrt worden.

Grund dafür seien laut Betreiber strukturelle Schäden am Tragwerk.

Ob und wann die Brücke wieder befahren werden kann, ist nicht klar.

Die Sperrung der wichtigen Verbindungsachse über den Rhein betrifft nicht nur die Brücke selbst, sondern auch Abschnitte der A656 zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und dem Autobahndreieck Bonn-Nordost.

Strukturelle Schäden am Tragwerk

Aktuelle Prüfungen hätten strukturelle Schäden am Tragwerk der Friedrich-Ebert-Brücke festgestellt, die eine unverzügliche Sicherung erfordern, schreibt die Autobahn GmbH in einer Mitteilung.

Legende: Die Autobahnbrücke ist eine wichtige regionale Verkehrsroute. KEYSTONE/DPA/Thomas Banneyer

Der technische Geschäftsführer der Autobahn GmbH, Dirk Brandenburger, erklärt, dass die Sicherheit der Menschen, die täglich über die Brücke fahren, nicht verhandelbar sei. Aufgrund der starken Auswirkungen auf den regionalen Verkehr seien auch Ausweichrouten vorbereitet worden.

Weitere Detailuntersuchungen würden durchgeführt, um technische Möglichkeiten zu untersuchen, mit denen die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, versichert Brandenburger in der Mitteilung.

Schon im Januar wurden Massnahmen ergriffen

Bereits zu Beginn des Jahres erfolgten Massnahmen zur Sicherung der Brücke. Darunter ein Fahrverbot für Lkw über 7.5 Tonnen. Die Massnahmen hätten jedoch nicht ausgereicht, um weitere Schäden zu verhindern, heisst es in der Mitteilung.

Ein Neubau der Brücke ist geplant, dieser soll aber nach bisherigen Angaben frühestens in den 2030er-Jahren beginnen.