US-Medienberichten zufolge ist der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry tot aufgefunden worden.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt.

Er wurde 54 Jahre alt.

Matthew Perry wurde in der Badewanne in seinem Zuhause in Los Angeles tot aufgefunden. Das berichten mehrere US-Medien wie TMZ und Los Angeles Times.

Legende: Matthew Perry wurde 54 Jahre alt Keystone/Brian Ach (Archiv)

Es wurden keine Anzeichen für ein Verbrechen gefunden, so anonyme Quellen, die von der Los Angeles Times und dem Fachmedium TMZ, das zuerst über den Tod berichtete, zitiert wurden.

