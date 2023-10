US-Medienberichten zufolge ist der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry tot aufgefunden worden.

Perry wurde durch seine Rolle als Chandler Bing in der US-Kultserie «Friends» berühmt.

Er wurde 54 Jahre alt.

Der Emmy-nominierte Schauspieler wurde am Samstag in seinem Haus in Los Angeles tot aufgefunden, nachdem er offenbar ertrunken war. Das berichten die Los Angeles Times und die Promi-Website TMZ, die als erste über die Nachricht berichteten. Beide Seiten beriefen sich auf ungenannte Quellen, die Perrys Tod bestätigten.

Legende: Matthew Perry wurde 54 Jahre alt. Keystone/Brian Ach (Archiv)

Perrys Publizisten und andere Vertreter reagierten nicht sofort auf Nachrichten von The Associated Press, die um einen Kommentar baten. Auf die Frage, ob die Polizei auf die Adresse, die als Perrys Wohnsitz angegeben war, reagiert habe, sagte ein Polizei-Beamter gegenüber AP, dass die Beamten zu diesem Wohnblock gefahren seien, «um den Tod eines Mannes in den 50ern zu untersuchen».

Zehn Staffeln mit seinen «Friends»

In einer Erklärung erklärte die Warner Bros. Television Group, sie sei «am Boden zerstört» über Perrys Tod. «Matthew war ein unglaublich begabter Schauspieler und ein unauslöschlicher Teil der Warner Bros. Television Group Familie», hiess es.

Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren

«Die Wirkung seines komödiantischen Genies war auf der ganzen Welt zu spüren, und sein Vermächtnis wird in den Herzen so vieler Menschen weiterleben. Dies ist ein herzzerreissender Tag, und wir senden unsere Liebe an seine Familie, seine Angehörigen und alle seine treuen Fans.»

Legende: Matthew Perry und der «Friends»-Cast bei der Emmy-Preisverleihung 2002. Keystone/Reed Saxon (Archiv)

Zehn Staffeln der Serie «Friends» machten Perry an der Seite von Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und David Schwimmer zu einem der bekanntesten Schauspieler Hollywoods.

Er spielte in der Serie Chandeler Bing, den schlagfertigen, unsicheren und neurotischen Mitbewohner von Joey (Matt LeBlanc) und einen engen Freund von Ross (David Schwimmer). Perry sprach offen über seinen langen und öffentlichen Kampf mit der Sucht und schrieb zu Beginn seiner Memoiren, die sich 2022 millionenfach verkauften: «Hallo, mein Name ist Matthew, auch wenn Sie mich vielleicht unter einem anderen Namen kennen. Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich sollte tot sein.»