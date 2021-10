Wer einen Platz reserviert hat und unsicher ist, ob ein Aufstieg zur SAC-Hütte zum Beispiel wegen der Wetterlage möglich ist oder nicht, meldet sich am besten rechtzeitig bei den Hüttenteams. Also noch vor Ablauf der Stornierungsfrist von 48 Stunden. Dies der Tipp von Bruno Lüthi, Bereichsleiter Hütten beim SAC. Die meisten Hüttenteams seien froh um solche Hinweise. Man könne dann einen Zeitpunkt für eine erneute Absprache verabreden. Unter solchen Voraussetzungen seien die meisten Hüttenwarte bei guten Gründen normalerweise auch eher kulant. Zum Beispiel, indem sie jenen Gästen eine Gutschrift beim nächsten Hüttenaufenthalt in Aussicht stellten.

Lüthi rät allen Berggängerinnen und Berggängern, solche Touren immer gut zu planen. «Eine Bergwanderung ist nicht mit einem Waldspaziergang im Mittelland zu vergleichen.» Auf den Homepages der SAC-Hütten findet man in der Regel zahlreiche Tipps, Infos sowie Kartenmaterial. Auch der SAC Schweiz bietet wertvolle Informationen.