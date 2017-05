5 Tote in einem Monat

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind am Sonntag am Everest zwei Bergsteiger ums Leben gekommen: Ein 54-jähriger Australier starb auf der tibetischen Seite des Berges an der Höhenkrankheit. Und auf der nepalesischen Seite sei ein 48-jähriger Slovake tödlich verunglückt. Damit sind innerhalb eines Monats fünf Menschen am Berg ums Leben gekommen.