Rettungskräfte haben das erste Todesopfer der brennenden Autofähre «Euroferry Olympia» geborgen, wie die griechische Feuerwehr per Twitter bestätigt.

Damit schwinden die Hoffnungen, noch Überlebende zu finden.

Sieben Bulgaren, drei Griechen und ein Türke werden weiterhin vermisst.

Noch am Sonntagmorgen konnten die Rettungskräfte einen vermissten Passagier aus den Flammen retten, wie der griechische Schifffahrtsminister Giannis Plakiotakis dem Fernsehsender Skai bestätigte.

«Die Tatsache, dass der Mann es unter diesen schwierigen Bedingungen schliesslich schaffte, an Deck zu gelangen, macht uns Hoffnung, dass weitere Vermisste am Leben sind», sagte ein Sprecher der Küstenwache dem Fernsehsender ERT.

Der Mann aus Litauen hatte mehr als 48 Stunden auf der brennenden Fähre ausgeharrt. Der 21-Jährige wurde auf die Insel und dort in ein Spital gebracht.

Feuerwehr konnte an Bord des Schiffs

Am Sonntag war es Feuerwehrleuten gelungen, an Bord der Fähre zu gelangen – zuvor hatten enorm hohe Temperaturen von rund 600 Grad an den Aussenseiten des Schiffes den Zugang unmöglich gemacht. Der Gerettete hatte sich offenbar im Bug der Fähre aufgehalten.

Legende: Am Sonntag steigt noch immer Rauch von der Fähre auf. Keystone

Der Brand auf der Autofähre war am Sonntag noch nicht vollständig gelöscht. Schlepper zogen das Schiff in den Norden Korfus, um es vor Wind zu schützen – in den kommenden Tagen soll das Wetter in der Region schlechter werden.

Brandursache weiterhin unklar

Auf der «Euroferry Olympia» war in der Nacht zum Freitag ein Brand ausgebrochen. 280 Menschen konnten im Laufe des Freitags gerettet werden, zwölf Passagiere fehlten. Sie sollen in ihren Fahrzeugen auf den Garagendecks geschlafen und dort von den Flammen und der Hitze eingeschlossen worden sein.

Über die Ursache des Unglücks liegen keine Angaben vor. Das werde man erst dann feststellen können, wenn das Schiff in Sicherheit gebracht sei, sagte der griechische Minister für Handelsschifffahrt, Giannis Plakiotakis, dem Nachrichtensender Skai.

Ist das Schiff gesichert, werden Experten als Erstes versuchen, den Treibstoff aus dem Wrack der Fähre zu pumpen, um eine Ölkatastrophe zu verhindern, sagte der Minister.