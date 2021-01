Markus Leser ist Gerontologe und Leiter des Fachbereichs «Menschen im Alter» beim Verband CURAVIVA Schweiz. Daniela Lager sprach mit ihm über die Situation in den Alters- und Pflegeheimen.

SRF: Angemessene Betreuung von Demenzkranken und Coronaschutzmassnahmen – geht das überhaupt zusammen?

Markus Leser: Es ist schwierig und es zeigt auch das Dilemma, in dem wir uns befinden – bei Menschen mit Demenz aber auch bei hochbetagten Menschen. Schutz ist immer ein ganzheitlicher Schutz; es ist nicht nur der Körper zu schützen, sondern auch die Seele, der Geist, die Beziehungen. Das ist immer ein Herausfinden der bestmöglichen Gelegenheit für die älteren Personen.

Rund die Hälfte der Menschen, die in der Schweiz an Covid-19 verstorben sind, waren Menschen aus Heimen. Man konnte von der «Todeszone Heim» lesen.

Leider. Ich mag den Begriff überhaupt nicht und würde ihn auch gerne uminterpretieren in «Lebenszone Heim», «Lebenszone bis zum Tod». Es ist so, dass im Heim Menschen sterben – an Corona leider –, es sterben aber auch Menschen generell in den Heimen, weil sie am Lebensende sind. 2018 waren es 44 Prozent. Es gibt auch Menschen, die wieder gesund werden. Es gibt eine ganze Palette.

Einige Heime machen es sich vielleicht auch etwas einfach. Sie schliessen die Eingangstüre, setzen Menschen in ihren Zimmern in Isolation. Machen Sie hier als Verband genug, um den Heimen andere Möglichkeiten zu geben?

Machen wir. Aber die Heime sind sehr unterschiedlich. Ein Heim mit einer Ausbruchssituation, mit vielen infizierten Menschen, muss anders handeln. Da brennt es, da muss man aktiv sein. Anders als in Altersheimen ohne Fälle. Das muss man differenzieren, das ist uns wichtig.

Aber um einen Ausbruch zu verhindern – hätte man nicht längst Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen können?

Das macht man jetzt auch, das ist extrem wichtig und das fordern wir auch als Verband. Dass eine niederschwellige Teststrategie geschaffen wird, ohne viel administrativen Aufwand, dass ohne Bürokratie vor Ort mit Unterstützung getestet werden kann.