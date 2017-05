Adieu James Bond: Sir Roger Moore ist tot

Aus glanz und gloria vom 23.5.2017

Sir Roger Moore ist am Dienstag in der Schweiz im Kreise seiner Familie seinem Krebsleiden erlegen. «Wir sind alle am Boden zerstört», teilen seine drei Kinder Deborah, Geoffrey und Christian per Twitter mit. Im offiziellen Statement heisst es weiter: «Die Liebe, von der er in seinen letzten Tagen umgeben war, kann nicht in Worte gefasst werden». Der siebenfache James Bond verstarb im Alter von 89 Jahren.