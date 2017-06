Der Lötschberg-Basistunnel ist mittlerweile wieder durchgängig befahrbar.

Er war zwischen 01 und 10 Uhr gesperrt.

Grund war eine Stellwerkstörung im Tunnel, wie ein BLS-Sprecher mitteilte.

Die Intercity-Züge aus Bern wendeten deshalb in Spiez. Wer ins Wallis reisen wollte, muss über die alte Bergstrecke fahren – entweder in einem «Lötschberger»-RegioExpress der BLS oder in einem Shuttle-Zug. Die Reisezeit verlängerte sich laut der SBB um 30 bis 60 Minuten.