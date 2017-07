Markus Fischer

Professor Markus Fischer leitet das Institut für Pflanzenwissenschaften der Universität Bern und ist Direktor des Botanischen Gartens, welcher ebenfalls der Hochschule angegliedert ist. Nach seinem Studium der Physik und Biologie in München und Basel habilitierte er 2001 an der Universität Zürich. In Bern lehrt der er seit 2007. (Quelle: Bafu)