Die Rassismus-Roadmovie «Green Book» ist bei der Oscar-Verleihung überraschend zum besten Film gekürt worden. Die Komödie um das Verhältnis zwischen einem schwarzen Pianisten und seinem weissen Fahrer in der Zeit der Rassentrennung in den Südstaaten der USA wurde am Sonntagabend in Hollywood mit dem Hauptpreis geehrt.

Beste Hauptdarstellerin

Die Britin Olivia Colman wurde zum ersten Mal mit einem Oscar ausgezeichnet. In der Historiengroteske «The Favourite - Intrigen und Irrsinn» spielt die 45-Jährige Königin Anne als unfähige Monarchin. Colman setzt sich gegen Konkurrentinnen wie Glenn Close und Lady Gaga durch.

Bester Hauptdarsteller

Der Oscar für den besten Hauptdarsteller ist an Rami Malek gegangen. Der 37-Jährige verkörpert in den Queen-Frontman Freddie Mercury in «Bohemian Rhapsody». Es ist seine erste Nomination und sein erstes Goldmännchen.

Beste Nebendarsteller

In den Nebendarsteller-Kategorien gingen die Preise an zwei afro-amerikanische Darsteller: Regina King gewann mit ihrer Rolle in dem Drama «If Beale Street Could Talk»; Mahershala Ali holte sich seinen zweiten Oscar für seine Leistung in dem Rassismusdrama «Green Book - Eine besondere Freundschaft». 2017 hatte er bereits mit «Moonlight» die Auszeichnung als bester Nebendarsteller erhalten.