Der Ex-Kinderstar starb mit 50 Jahren an den Folgen eines akuten Nierenversagens.

Andrea Jürgens: «Und dabei liebe ich euch beide»

Andrea Jürgens Karriere begann als Kinderstar begonnen. Einem breiten Publikum wurde sie 1978 mit dem Lied «Und dabei liebe ich euch beide» bekannt. Darin beklagte die 10-Jährige herzzerreissend die Scheidung ihrer Eltern. Die Charterfolge des kleinen Mädchens machten sie zum ersten deutschen Kinderstar nach Heintje.

Nach mehrjähriger Pause veröffentlichte sie 2016 das Album «Millionen von Sternen». Im Herbst 2016 startete sie eine Tournee. Diese musste sie jedoch aufgrund einer Krankheit abbrechen müssen. «Wir trauern um eine Ausnahmekünstlerin, die die Liebe zur Musik von Kindesbeinen an begleitete», hiess es am Donnerstag auf der offiziellen Facebookseite der Künstlerin. Jürgens lebte zuletzt in Recklinghausen. Die Sängerin war verheiratet und hinterlässt keine Kinder.