Schweizer Politiker, Musiker und Fussballvereine nehmen Abschied von der verstorbenen Mundartlegende Polo Hofer. Auf den sozialen Medien überschlagen sich Trauerbekundungen.

Bundesrat Alain Berset würdigte das Schaffen Hofers. Hofer habe «wie kein anderer vor ihm die Mundart und die Rockmusik zusammengeführt», erklärte der Schweizer Kulturminister in einer Stellungnahme. «Er hat auch ganzen Generationen in allen Sprachregionen der Schweiz gezeigt, wie viel Kraft, wie viel Geist, wie viel Poesie in der Berner Mundart steckt», führte der SP-Bundesrat weiter aus.

Auch die Musikwelt trauert:

"I gloube mir sy nume einisch hie. Als wär's e film vergissen i's nie" D'Alperose blühe für di witer! Rueh i Fridä, Polo Hofer!#PoloHofer — Luca Hänni (@haenni__luca) 24. Juli 2017

Die Berner Young Boys bedanken sich bei «Polo National»:

RIP, grosse Legende: Wir werden Dich und Deine Songs im Stade de Suisse weiter bewundern. Danke für alles, Polo Hofer!#bscyb — ybchannel (@ybchannel) 24. Juli 2017

