Diese neuen Abo-Modelle könnten das GA ablösen

Cico versus Bibo

Für Mobilität auf Rechnung gibt es zwei Konzepte: Bei Cico («check in, check-out») muss der Kunde via Smartphone seine Fahrt an- und danach abmelden. Bei Bibo («be in, be out») entfällt dies. Allerdings müssen dazu erst alle öffentliche Verkehrsmittel mit Sensoren ausgerüstet sein, die registrieren, wenn jemand ein- oder aussteigt.