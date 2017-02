Gleich drei Schweizer Filme wurden von der Academy für einen Oscar nominiert. Die Gesichter hinter den Produktionen überlassen kurz vor der Verleihung nichts dem Zufall.

Timo von Gunten, Regisseur «La femme et le TGV

Von Gunten ist mit seinem Kurzfilm «La femme et le TGV» in der Kategorie Live Action Short Film nominiert. Der 27-jährige Zürcher hat schon mit zwölf Jahren seinen ersten Kurzfilm realisiert. Timo von Guntens Werdegang ist unkonventionell. An der Filmschule nicht aufgenommen, bricht er sein Publizistikstudium nach ein paar Monaten ab, um sich selbst zum Regisseur auszubilden.

Oft an von Guntens Seite ist Giacun Caduff. Der 38-jährige Produzent aus Gempen (SO) war von der wahren Geschichte, auf der «La femme et le TGV» basiert, sofort fasziniert. Auch wenn er zunächst keinen Kurzfilm drehen wollte, hat er sich schliesslich von seinem Freund überzeugen lassen.

Und so sind die beiden auch in den letzten Tagen vor den Oscars gemeinsam unterwegs. In Los Angeles rühren sie nochmals die Werbetrommel für ihren Kurzfilm. Sie überlassen nichts dem Zufall und investieren rund 50'000 Franken für ihre Werbekampagne. Sie organisieren Screenings, geben Interviews, treffen wichtige Leute. Um mit den Millionenbudgets der Hollywood-Filme mithalten zu können, lassen sie sogar ihre Kreativität und Photoshopkünste spielen.

#LaFemmeEtLeTGV #billboard #academyawardnominee #oscarnominee #oscarnominated #sunsetboulevard #westhollywood #lalife A post shared by THE BALDENWEGS (@greatgarbomusic) on Feb 17, 2017 at 2:07pm PST

Michel Merkt, Koproduzent «Ma vie de Courgette», «Elle» und «Toni Erdmann»

Der Genfer Erfolgsproduzent hat gleich drei Filme im Oscarrennen. Den französischen Thriller «Elle», die deutsche Tragikomödie «Toni Erdmann» und den Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette». Letzterer ist für den 43-Jährigen eine Herzensangelegenheit. «Ich war vom Buch hingerissen und sofort überzeugt davon. Ich bin ebenfalls adoptiert, darum hat mich die Geschichte auch persönlich sehr berührt», so Merk gegenüber «Glanz & Gloria».

Michael Merkt studierte Marketing und Kommunikation in Brüssel. 2012 lernt er in Cannes David Cronenbergs Produzenten kennen, gemeinsam produzieren sie «Maps of the Stras», was sein Durchbruch wird. Nun könnte er mit einem oder mehreren Oscars seine Karriere schon krönen. Dafür tut Merk viel. Die Kampagne für «Ma vie de Courgette» hat um die 200'000 Dollar gekostet. Viel Geld im Vergleich zu den grossen Studios, die bis zu 10 Millionen für Werbung ausgeben aber bescheiden. Umso mehr muss Merk sein Netzwerk in Los Angeles aktivieren. Er bewirbt seine Filme an unzähligen Screenings und Events. Trotz allem ist er aber auch froh, wenn das Abenteuer zu Ende ist und er endlich vier Jahre nach der Hochzeit mit seiner Frau in die Flitterwochen kann.

Claude Barras, Regisseur «Ma vie de Courgette»

Barras' Stop-Motion-Film «Ma vie de Courgette» hat Chancen auf einen Oscar in der Sparte «Bester langer Animationsfilm». Für den 44-jährigen Walliser eine grosse Ehre. Noch nie in der über 70 Jahre währenden Geschichte der Oscars wurde ein Schweizer Regisseur in dieser Kategorie nominiert. Zum Film kam der gelernte Tiefbauzeichner über Umwege. Mit 14 Jahren sass der Bauernsohn zum ersten Mal in einem Kinosaal. Damals im Streifen «Himmel über Berlin» von Wim Wenders (1987). «Ich war total überwältigt», so Barras gegenüber «Glanz & Gloria». Er hätte schon immer viel gezeichnet und wollte eigentlich Kinderbücher machen, meint Barras weiter. Irgendwann sei er dann beim Kino gelandet.

Dies so erfolgreich, dass Barras selbst in den letzten Tagen vor den Oscars sich keine Ruhe gönnen kann. «Ma vie de Courgette» ist auch für den französischen Filmpreis César nominiert und zwar gleich in drei Sparten. Die Verleihung findet am 24. Februar in Paris statt. Somit wird Barras erst einen Tag vor den Oscars in Los Angeles landen.

Joëlle Bertossa, Koproduzentin «I Am Not Your Negro»

In der Kategorie bester Dokumentarfilm ist «I Am Not Your Negro» des Haitianers Raoul Peck für einen Oscar nominiert. Der Film wurde von der Genferin Joëlle Bertossa und ihrer Firma Close Up Films koproduziert.

Zwei Wochen vor der Oscarverleihung macht die Produzentin an der Europapremiere in Berlin nochmals Werbung für ihren Film. Nach Los Angeles wird sie allerdings nicht reisen. Weil die Academy für die Filmcrew nur gerade mal sechs Plätze zu vergeben hat, muss die 43-Jährige zuhause bleiben. «Das ist schade, ich hatte mein Kleid bereits gekauft. Nun muss ich es wohl daheim vor dem Fernseher tragen», sagt Bertossa gegenüber «Glanz & Gloria».