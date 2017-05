In Sitten (VS) gab es am frühen Samstagnachmittag 30,1 Grad. Damit ist noch nicht Schluss. Bis gegen 18 Uhr werden die Temperaturen weiter steigen.

Bis jetzt lag die Jahreshöchsttemperatur nördlich der Alpen bei 29,1 Grad, gemessen in Visp am 17. Mai. Dieser Wert wurde am Samstagnachmittag locker übertroffen.

Um 14 Uhr meldete Sitten einen Wert von 30,1 Grad. Somit wurde in diesem Jahr auch nördlich der Alpen die Hitzemarke von 30 Grad zum ersten Mal übertroffen. Bis gegen 18 Uhr steigen die Temperaturen weiter, der Tageshöchstwert ist damit noch nicht erreicht. Möglicherweise steigen bis am Abend die Temperaturen auch in Visp und Basel auf Werte oberhalb der 30-Grad-Marke.

Südlich der Alpen wurde die 30-Grad-Marke dagegen bereits geknackt. Am vergangenen Mittwoch wurde in der Magadinoebene ein Wert von 30,7 Grad gemessen. Mehr als 30 Grad gab es an jenem Tag auch in Lugano mit 30,6 Grad.

Absolute Mairekorde wohl ausser Reichweite

Der wärmste Maitag aller Zeiten war wohl der 25. Mai 2009. Damals wurden in Sitten 35,5 Grad gemessen. Am gleichen Tag gab es aber auch in Genf 33,8, in Visp 33,3 und in Basel 32,8 Grad. Diese Werte liegen an diesem Wochenende wohl ausser Reichweite, auch wenn es morgen und am Montag vor allem im Mittelland noch etwas heisser werden sollte als heute.