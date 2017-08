Fahrenheit 451

Die Zahl 451 spielt bewusst auf den Roman «Fahrenheit 451» von Ray Bradburry aus dem Jahre 1953 an. Die Geschichte spielt in einm totalitären Staat, in dem Bücher verboten sind und verbrannt werden. 451 Grad Fahrenheit entspricht 233 Grad Celsius und ist angeblich die Temperatur, bei der Bücher zu brennen beginnen.