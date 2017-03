Ein Fotograf will ein dunkles Kapitel festhalten

Aus glanz und gloria vom 15.3.2017

Bis in die frühen 1980er-Jahre wurden sie in der Schweiz ausgebeutet, teilweise schwer misshandelt oder sogar sexuell missbraucht – Verdingkinder. 25 von ihnen haben sich von Peter Klaunzer porträtieren lassen. Beweggrund für die Aktion war, als der 49-jährige Fotograf Ende 2014 für Keystone in Bern die Einreichung der Wiedergutmachungsinitiative fotografierte. Am Dienstagabend hat Peter Klaunzer «Glanz & Gloria» durch die Portrait-Ausstellung im Berner Käfigturm geführt.