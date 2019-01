Ottmar Hitzfeld blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurück, sowohl als Spieler wie auch als Trainer: Als Spieler wird er zweimal Schweizer Meister. Als Trainer gewinnt er zwei Schweizer Meisterschaften und wird siebenmal Deutscher Meister. Zudem prägt er sechs Jahre lang das Schweizer Nationalteam als Trainer.

Wie alles begann

Im beschaulichen Lörrach wagt der junge Ottmar die ersten Schritte mit dem runden Leder. Der FC Basel wird auf ihn Aufmerksam und nimmt ihn unter Vertrag. Gleichzeitig besucht Hitzfeld das Lehramt und studiert Mathematik und Sport. Schliesslich kommt er in Deutschland beim VfB Stuttgart unter und spielt in der Bundesliga. Anschliessend kehrt er zurück in die Schweiz für den FC Lugano und den FC Luzern.

Fast wäre alles anders

Nach seiner Spielerlaufbahn wollte Hitzfeld eigentlich seine Lehrerlaufbahn fortsetzen. Doch weil sein Studium zu lange her war, verlangte das Schulamt eine Nachprüfung. Aus Ärger darüber beschloss Hitzfeld, eine professionelle Trainerlaufbahn zu beginnen.