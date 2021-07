Wer sich an die Migros-Verkaufsstelle wendet mit seiner defekten Fitbit-Uhr, wird zum Hersteller geschickt? So nicht!

Es sind gleich mehrere Hörerinnen und Hörer, die sich beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» gemeldet haben. Im Betreff: «Garantiefall Migros», «Fitbit Uhr», oder «Garantieabwicklung Melectronics».

Worum geht es? Offenbar machen die Sport-Uhren von Fitbit öfters Probleme. Fitbit ist ein Unternehmen des US-Internetkonzerns Google. Die Fitness-Tracker sind auch bei Migros erhältlich. Migros-Kundinnen und -Kunden wenden sich deshalb bei Problemen mit ihrer Uhr an die Verkaufsstelle, zumal die Probleme meist nach wenigen Wochen oder Monaten nach Kauf auftauchen und deshalb in die Garantiefrist fallen. Doch die Melectronics-Filialen lassen Betroffene zum Teil abblitzen: «Ich habe die Uhr in der Migros gekauft. Beim Kundendienst sagte man mir, ich müsse mich mit den Problemen direkt an Fitbit wenden. Aber warum denn?», fragt sich eine Kundin zu Recht. Auch andere sagen zu «Espresso», in der Melectronics-Filiale sei ihnen nicht geholfen worden. Auch sie wurden direkt an Fitbit verwiesen.



Migros: «Wer eine gültige Garantie hat, kann die Uhr zur Migros bringen»



Darauf angesprochen, sagt Migros-Mediensprecher Patrick Stöpper klipp und klar, dass Kundinnen und Kunden, welche bei Melectronics eine Fitbit Uhr gekauft und einen gültigen Garantieschein haben, sich an eine Migros-Verkaufsstelle wenden können. Die Information, dass sich Kunden direkt an Fitbit wenden sollen, sei falsch. Migros würde nun noch einmal alle Filialen entsprechend informieren.

Dass die Uhren häufig Probleme aufweisen bei Inbetriebnahme oder kurz später und dass Kundinnen und Kunden vergeblich nach Lösungen suchten, ist auch Migros zu Ohren gekommen. Die Zusammenarbeit mit Fitbit werde deshalb überprüft, heisst es gegenüber «Espresso».

80 Prozent negative Bewertungen für Fitbit



Nicht nur Migros-Kundinnen und -Kunden sind unzufrieden mit der Sport-Uhr. Ein Blick ins Internet-Bewertungsportal Trustpilot.com zeigt, dass über 3000 Bewertungen abgegeben wurden von Konsumentinnen und Konsumenten, welche eine Fitbit-Uhr gekauft hatten. 80 Prozent davon fallen in die Kategorie «ungenügend und mangelhaft».