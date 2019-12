Kurzlebige und systematisch fehlerhaft gebaute Produkte – das kann nicht so weitergehen, sagen Konsumentenschützer. Die Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) will dagegen politischen Druck auf die Hersteller aufbauen. Die SKS hat mehrere Vorstösse angezettelt, die zum Beispiel mehr Transparenz fordern. Die Hersteller sollen dazu verpflichtet werden, die Lebensdauer des Geräts zu deklarieren und auf die Verpackung zu schreiben, wie reparaturfreundlich das Produkt ist. Damit könne der Kunde die Produkte besser vergleichen, schreibt die SKS.

Ferner soll eine Motion bewirken, dass die Garantiefrist in der Schweiz generell verlängert wird. In der Schweiz liegt diese derzeit bei zwei Jahren. In vielen EU-Ländern gibt es bis zu sechs Jahren Garantie auf Gebrauchsgüter.