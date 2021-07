Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt, nur die Covid-Impfung sei von Franchise und Selbstbehalt befreit, die Behandlung von Nebenwirkungen aber nicht. Seit dem neuen Epidemiengesetz gibt es jedoch die Möglichkeit, bei einem «Impfschaden» mit einem Formular eine Entschädigung oder sogar Genugtuung zu beantragen. Dies ist bei Impfungen möglich, die der Bund empfehle oder vorschreibe. Allerdings nur, wenn die Krankenkasse oder eine andere Versicherung die Kosten nicht übernehmen.



Wann ist es ein «Impfschaden»?

Dies ist relativ schwammig. Das BAG schreibt gegenüber SRF, es gehe «um länger oder lang-andauernde Schäden mit schweren gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Folgen.» Die üblichen Reaktionen wie Kopfschmerzen, Fieber oder Gelenkschmerzen sind damit sicher nicht gemeint. Ob der Bund in einem Fall einer schweren Gürtelrose einspringen würde, ist unklar. Das BAG schreibt dazu lediglich: «Jedes Gesuch muss im Einzelfall geprüft werden. Wir können deshalb keine Aussagen zu Ansprüchen in Bezug auf bestimmte Diagnosen machen.»



Was meinen die Patientenschützer?

Die Patientenorganisation (SPO) ist der Meinung, es müsste offensiver darüber aufgeklärt werden, dass Gürtelrose eine Nebenwirkung der Covid-Impfung sein könne. Dies mit dem Ziel, dass die Krankheit möglichst früh erkannt werde. Bei einer Behandlung von Gürtelrose seien die ersten 72 Stunden zentral, um Spätfolgen zu verhindern. Deshalb sei es für Impfwillige wichtig zu wissen, dass es nach der Covid-Impfung eine Gürtelrose geben kann und dass diese sofort behandelt werden muss.