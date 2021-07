Im Alter von elf Jahren lernt die gebürtige Zürcherin Maja Brunner Klarinette und Saxofon spielen. Kurz darauf tritt sie der Knabenmusik bei.

Ihr Musikinteresse kommt nicht von ungefähr. Ihr Vater Ernst ist Klarinettist und Leiter eines Tanz- und Unterhaltungsorchesters.

Doch bevor sie wie ihr Vater ganz auf die Karte Musik setzt, arbeitet sie 20 Jahre lang hauptberuflich als Sekretärin. Ende der 1980er Jahren wagt sie schliesslich den Schritt in die musikalische Selbständigkeit.

Von der Pop- zur Schlagermusik

Am Anfang ihrer Karriere lebt sie ihre Vorliebe für Popmusik, Soul und Funk aus. Sie singt bei Bands wie «Tomorrow», «Date of Birth» oder «Ana» als Frontsängerin. Ihren ersten Erfolg als Schlagersängerin feiert sie 1970 mit dem Sieg am Schlagerfestival in Glarus.

Aus dem Fotoalbum von Maja Brunner: Maja Brunner in einer frühen, undatierten Aufnahme. Maja Brunner 1971. 1971 Maja Brunner bei einem Liveauftritt für Radio Luxemburg. Marc Dietrich, Piera Martell, Franz Müller und Maja Brunner (v.l.n.r.) 1972 als «Swiss Union» auf dem Plattencover zum Lied «San Gottardo». Maja Brunner 1974 auf einem Gruppenbild mit «Date of Birth». 1977 als Sängerin der Gruppe «ANA». 1977: Im Studio geniesst Maja Brunner die Unterstützung ihres Bruders Carlo Brunner. Die beiden Geschwister verstehen sich hervorragend. Maja Brunner 1988. 1988: Zusammen mit ihrem Bruder Carlo Brunner als Saxophonist und weiteren Musikern der Superländerkapelle. Maja Brunner im Jahr 2005 bei einem glanzvollen Auftritt.

Zwei Jahre später gründet sie mit Piera Martell, Marc Dietrich und Franz Müller die Gesangsgruppe «Swiss Union» und nimmt mit ihr an der Schweizer Vorausscheidung des «Grand Prix Eurovision de la chanson» teil. Das Quartett erreicht den zweiten Platz.

Durchbruch mit Volksmusik

Ihren Durchbruch als Schlagersängerin feiert Maja Brunner 1987. Mit dem Song «Das chunnt eus spanisch vor» gewinnt sie den «Grand Prix der Volksmusik» in Dortmund.

Das gleichnamige Album wird mit Gold ausgezeichnet, wie auch das Nachfolgealbum «s’funket». Dann geht Maja Brunner erstmals auf Konzerttournee in der Schweiz zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Carlo Brunner.

Maja Brunner ist zwar als Schlagersängerin berühmt geworden, aber die Zürcherin kann nicht nur volkstümlich singen. Anfang der 2000er Jahre singt sie auf einer grossen Weihnachts-Tournee traditionelle Gospel-Lieder.

Auch der Swing begleitet sie immer wieder. Ausserdem interpretiert sie auf den beiden Alben «La Dolce Vita» und «al dente» italienische Hits aus den 1950er und 1960er Jahren.

Theaterschauspielerin

Aber Maja Brunner ist nicht nur auf der Musikbühne zu Hause. Auch das Theater zählt inzwischen zu ihren grossen Leidenschaften. Seit 1991 hat sie in den unterschiedlichsten Produktionen mitgewirkt. Unter anderem in der Kleinen Niederdorfoper 2009/2010.

Heute, mit 70 Jahren hat sie alles erreicht, was sie sich erträumt hat. Der grösste Wunsch zu ihrem runden Geburtstag ist, dass sie genauso gesund bleibt wie bisher.