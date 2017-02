Erdbeben in Italien

Aus Tagesschau vom 31.10.2016

Das Erdbeben am Wochenende habe das Herz Italiens verwüstet - diese Worte stammen von Ministerpräsidenten Matteo Renzi und zeigen, wie gross der Schock ist. Und die Bilder, die auch heute aus Mittelitalien zu uns gelangen, zeigen, wie immens die Schäden sind. Tausende Menschen mussten die Nacht im Freien, in Autos, in Zügen oder in Notunterkünften verbringen. Einschätzungen von SRF-Korrespondent Philipp Zahn.