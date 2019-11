Fisch in der Raclette-Pizza – wie bitte?

Ein Hörer des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» wird stutzig, als er unter den Inhaltsangaben einer Raclette-Fertig-Pizza der Migros den Hinweis «Kann Fisch enthalten» entdeckt. Das sei ja nicht unbedingt das, was man in so einem Produkt vermuten würde.

Legende: Bei dieser Inhaltsangabe kommt der Raclette-Pizza-Liebhaber ins Grübeln. Migros

Kleinste Reste der Pizza Tonno

Migros-Sprecher Marcel Schlatter klärt auf: Die Raclette-Pizza – ein saisonales Produkt – komme aus einer Produktionsanlage, die auch andere Pizzasorten herstelle. Unter anderem die Pizza Tonno mit Thunfisch. «Und auch wenn man die Anlagen danach sehr gut putzt, kann es sein, dass ab und zu noch winzige Spuren von Fisch zurückbleiben», sagt Schlatter.

Hinweis kann Leben retten

Für Leute mit einer schweren Fischallergie ist dieser Hinweis unter Umständen lebensrettend, erklärt Noemi Beuret vom Schweizer Allergiezentrum: «Selbst kleinste Spuren von Fisch könnten die schwerste allergische Reaktion, eine sogenannte Anaphylaxie, auslösen.»

Und deshalb verlangt das Lebensmittelgesetz, dass Fisch und andere Allergene wie Milch, Soja oder Erdnüsse zwingend deklariert werden.

Dass die Migros extra ihre Produktionsabläufe umstellt, um das Problem zu umgehen, ist kein Thema: Es wäre aus logistischen und finanziellen Gründen unverhältnismässig, für jede Geschmacksrichtung ein eigenes Förderband zu errichten, sagt der Migros-Sprecher. Aber er versichert: Die Raclette-Pizza riecht nicht nach Fisch.