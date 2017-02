Unter dem Hashtag #vorsichtklug haben die «Schweizer Medienfrauen» eine Aktion gestartet, die Frauen in den Schweizer Medien würdigt.

Die Aktion der Stunde: #VorsichtKlug!@Medienfrauen_CH reagieren auf das Cover von Tele mit @LaeriPatrizia und starten Kampagne. pic.twitter.com/mosasZuuA1 — Martin Oswald (@oswaldmartin) 10. Februar 2017

Hintergrund des Aufrufs ist das Titelbild der Fernsehzeitschrift «Tele»: Mit «SRF Börse»-Moderatorin Patrizia Laeri auf dem Cover titelte es in seiner neusten Ausgabe: «Vorsicht, kluge Frau!». Darunter steht: «Sieht sie dann auch noch so gut aus wie Patrizia Laeri, wird manches Weltbild erschüttert.» Damit wollte «Tele» auf sexistische Vorurteile in der Gesellschaft hinweisen, tappte aber selbst in die Diskriminierungs-Falle.

Patrizia Laeri selbst wies darauf hin: Würde man bei einem Mann ebenfalls so titeln?

Liebes Tele, ich freu mich ja über das Kompliment, aber gab es jemals schon ein Cover mit dem Titel "Vorsicht, kluger Mann!"? https://t.co/3tX9Jn0lSR — Patrizia Laeri (@LaeriPatrizia) 9. Februar 2017

Daraufhin entschuldigte «Tele» sich bei Laeri.

Liebe @LaeriPatrizia, liebe Leser, wir entschuldigen uns für den misslungenen Titel. Das war nicht unsere Absicht. — TELE – TV-Programm (@TELE_ch) 9. Februar 2017

Doch die «Medienfrauen» lassen das nicht auf sich sitzen. Sie regen zu einer Diskussion über das noch immer vorherrschende Frauenbild an: Schliesst es sich wirklich aus, dass man schön UND klug ist?

Frauen brandet Euer Profilbild. Man sieht es Euch sonst nicht an. pic.twitter.com/fjCfRx5pEX — Patrizia Laeri (@LaeriPatrizia) 10. Februar 2017