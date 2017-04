In aller Welt erinnern sich Christen heute an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Auf den Philippinen liessen sich einige gar selbst ans Kreuz nageln.

Karfreitags-Ritual auf den Philippinen, unkommentiert 0:17 min, vom 14.4.2017

Prozession auf der Via Dolorosa in Jerusalem

In Jerusalem haben am Freitag zahlreiche Gläubige die «Via Dolorosa», den Weg zur Kreuzigung von Jesus Christus, begangen. Der Weg durch die Altstadt von Jerusalem begann im muslimischen Viertel und führte zahlreiche Steinstufen hinauf in das christliche Viertel zur Grabeskirche. An dieser Stelle soll Jesus nach der christlichen Überlieferung auf dem Hügel Golgatha am Kreuz gestorben sein.

Blutiges Ritual auf den Philippinen

Auf den Philippinen haben sich am Karfreitag im Dorf San Pedro Cutud neun Menschen ans Kreuz nageln lassen, einer von ihnen zum 31. Mal. Die Gläubigen blieben mindestens fünf Minuten am Kreuz. Im ganzen Land nahmen tausende Menschen an den Feierlichkeiten teil, die den Höhepunkt der Osterfeiertage in dem katholischen Inselstaat in Südostasien darstellen.

Tausende Zuschauer in Mendrisio

Bereits am Gründonnerstagabend hatten in Mendrisio mehrere tausend Zuschauer der historischen Osterprozession beigewohnt. Die Bewohner der Südtessiner Ortschaft nahmen in 200 Rollen an der Prozession teil, welche den Leidensweg von Jesus Christus zeigt. «Tod!», «Ans Kreuz!», riefen die Zuschauer in den Gassen der Altstadt. Die Organisatoren schätzen, dass rund 5000 Besucherinnen und Besucher zugegen waren.