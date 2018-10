«Da werden Kunden ganz bewusst reingelegt», ärgert sich Kathrin U. aus Solothurn. Ihr Ärger gilt dem Frühstücksflocken-Hersteller Kellogg. Dieser hat die Rezeptur für die Reisflocken Choco Krispies angepasst und schreibt seit kurzem auf die Verpackung: «Lecker wie immer – 30 Prozent weniger Zucker». Das soll wohl den Eindruck vermitteln, das Produkt sei heute gesünder als noch mit dem alten Rezept. Im Internet schreibt das Unternehmen dazu, am «schokoladig leckeren Geschmack» sei nichts verändert worden. Man habe «nur den Zucker reduziert».

Zucker durch Glukose ersetzt

Ein Blick auf die Zutatenliste und die Nährwertangaben zeigt allerdings: Das Produkt hat heute noch praktisch gleich viele Kalorien (382 pro 100 Gramm, statt 387) und genau gleich viele Kohlehydrate wie zuvor. Einziger Unterschied: Heute sind die Choco Krispies zu einem Teil mit Glukosesirup gesüsst. Was allerdings aus ernährungswissenschaftlicher Sicht kein Unterschied macht: «Es spielt keine Rolle, ob Sie Haushaltszucker oder Glukose essen – es ist und bleibt Zucker», sagt beispielsweise die Basler Ernährungsberaterin Diana Studerus.

Bei der Glukose handelt es sich um Traubenzucker, der ein Bestandteil des Haushaltszuckers ist. «Glukose ist aber genauso süss, hat gleich viele Kalorien wie Haushaltszucker und sorgt ebenfalls für eine Insulinausschüttung im Körper», so die Ernährungsberaterin. «Die Wirkung von Glukose ist also vergleichbar mit jener, die der Haushaltszucker hat.» Insofern empfinde sie das Vorgehen von Kellogg als ein Irreführen des Konsumenten.

Vergleich mit anderen Produkten

Und diese Irreführung geht noch weiter: Der grosse Hinweis auf der Vorderseite, das Produkt enthalte «30 Prozent weniger Zucker», bezieht sich gar nicht auf das alte Rezept, wie er vermuten lässt. Vielmehr steht im Kleingedruckten auf der Rückseite der Schachtel: «30 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Kinder-Frühstückscerealien mit schokoladigem Geschmack.»

Kundin Kathrin U. findet das verwerflich: «Wer den Hinweis liest, hat das Gefühl, das Produkt sei heute gesünder – oder weniger schlecht als vorher.»

Alles legal

Festgehalten werden muss, dass Kellogg nichts Illegales tut. Auf Lebensmittel-Verpackungen muss nur der Gehalt von Haushalts- bzw. Kristallzucker angegeben werden. Der Gehalt von Glukose muss nicht aufgeführt sein. Insofern ist die Aussage, dass das Produkt weniger Zucker enthalte, korrekt. «Es ist ein Kunstgriff, den Kellogg macht», sagt Ernährungsberaterin Diana Studerus. «Aber man muss schon beide Augen zudrücken, um das durchgehen zu lassen.»

Kellogg geht auf Kritik nicht ein

Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» möchte von der Herstellerin Kellogg wissen, was sie zum Vorwurf sagt, mit der neuen Verpackung ihre Kundinnen und und Kunden in die Irre zu führen. Darauf geht das Unternehmen jedoch nicht ein. In der schriftlichen Antwort heisst es: «Alle Zutaten und Inhaltsstoffe werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben auf der Verpackung angegeben, so dass Verbraucher jederzeit nachvollziehen können, wie sich das Produkt zusammensetzt.»

Immerhin gibt das Unternehmen an, «über den Konsumentenservice im engen Austausch mit unseren Verbrauchern» zu stehen. Man werde die Kommunikation anpassen, «sofern diese nicht verstanden wird oder missverständlich ist».