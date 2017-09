Das Konzert in Zürich vom 24. September fällt ins Wasser. Ein Ersatztermin ist auf Anfang 2018 geplant.

Wegen starker Schmerzen kann Lady Gaga ihr Bühnenprogramm nicht performen.

Die sechswöchige Etappe ihrer Europatournee, die am Donnerstag beginnen sollte, ist abgesagt.

Die Termine sollen Anfang 2018 nachgeholt werden.

Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro ausfallen lassen. «Es ist nicht bloss Hüftschmerz oder Abnutzung durch die Tour», schrieb die 31-Jährige auf Twitter. Am Montag bestätigte sie nun auf Facebook die Absage ihrer Europa-Tour.

Bereits vor zwei Wochen hatte Lady Gaga eine Pause angekündigt. Sie wolle weiterhin kreativ sein, aber die Zeit zur Heilung nutzen, sagte sie auf dem Toronto International Film Festival.