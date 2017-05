Monster-Stau nach Unfall Lastwagen rammt Betonpfeiler auf Flughafen-Autobahn

Heute, 8:58 Uhr

In der späten Sonntagnacht hat sich auf der A1 in Wallisellen ein schwerer LKW-Unfall ereignet. Da sich die Bergungsarbeiten schwierig gestalteten, ist es in den Morgenstunden zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen.

Bild in Lightbox öffnen. Um zwei Uhr in der Früh ist ein 32-jähriger LKW-Chauffeur mit einem Betonpfeiler auf der A1 in Wallisellen kollidiert.

Es entstand ein Rückstau von mehr als 20 Kilometern. Der Chauffeur ist verletzt worden.

Das Trümmerfeld erstreckte sich auf einer Länge von über 100 Metern. Die aufwändige Bergung des Zugfahrzeuges, des Aufliegers und eines Containers sowie die Strassenreinigung dauerten bis gegen 08.00 Uhr.

sda/from; reia