«Unsere After-Sales-Service Statistik zeigt, dass 97,5% unserer Kunden ohne Probleme beliefert werden. Das Handling von Einrichtungsgegenständen ist leider anfällig für Beschädigungen und es passieren trotz Kontrolle noch Fehler bei der Paket-Bereitstellung. Diese Vorkommnisse sind selbstredend sehr ärgerlich für den Kunden, aber leider das Ergebnis menschlicher oder technischer Fehler.»



«Wie viele andere Branchen haben wir seit Anfang dieses Jahres infolge der Massnahmen und Auswirkungen der Covid-Gesundheitskrise erhebliche Schwierigkeiten. Darunter fallen viele Lieferverzögerungen, die uns derzeit von unseren Partnern aufgrund des Effekts auf die Rohstoffmärkte auferlegt werden, aber auch im Zusammenhang mit Produktionsverzögerungen wegen der verschiedenen Hygienemassnahmen in den Ländern unserer jeweiligen Lieferanten. (…) Diese Verzögerungen haben letztendlich starke Auswirkungen auf die Liefertermine unserer Kundenbestellungen.»



«Auch bei der Kundenkommunikation haben wir noch Defizite. Tatsächlich hat unser automatisiertes Info-System nicht immer optimal funktioniert. Und da keine System-Störungsmeldungen vorlagen, hatten wir über längere Zeit keine Kenntnis davon. In der Folge haben tatsächlich einige unserer Kunden nie Informationen über Lieferverzögerungen für ihre Bestellungen erhalten, was nicht akzeptabel ist.»