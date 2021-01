Seit über 50 Jahren wird «Sweet Caroline» auf der ganzen Welt hoch und runter gespielt. Wie zeitlos dieser Hit ist, zeigt sich gerade wieder während der Coronavirus-Pandemie: Diamond rief seine Fans zum gemeinsamen Online-Singen des Songs auf.

Neil Diamond schaffte es mit dem Song kürzlich auch in das Verzeichnis bedeutender Tondokumente der US-amerikanischen Library of Congress.

Diamond hat «Sweet Caroline» einst in den 1960er-Jahren in einem Hotel in Memphis geschrieben, erschienen ist der Hit 1969. «Es hat nicht lange gedauert, es war nur eine Frage von Minuten zum Herzen des Songs zu gelangen».

Auch wenn Diamond 2018 aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden musste, bleibt er der Musik trotzdem treu: Gerade hat er 14 seiner alten Songs gemeinsam mit den Londoner Symphonikern für ein Album neu aufgenommen.