Wer ein Problem hat mit einer internationalen Online-Plattform, der hat nicht selten Mühe, dort jemanden zu erreichen und Hilfe zu bekommen. Schwierig bis unmöglich wird es, wenn man sich rechtlich gegen eine solche Plattform zur Wehr setzen will.

Das soll sich bald ändern. Mit einem Vorstoss will der Grüne Nationalrat Balthasar Glättli erreichen, dass «Facebook & Co.» in der Schweiz eine Vertretung haben müssen. Für Betroffene, Behörden und Gerichte wäre es damit einfacher, an solche Internet-Plattformen zu gelangen. Zum Beispiel bei Fällen, in denen ein Konto gesperrt wurde. National- und Ständerat haben der Motion zugestimmt. Der Ball liegt nun beim Bundesrat.

Die Motion sei zurückgestellt worden, heisst es beim Bundesamt für Justiz auf Anfrage. Dies wegen der kürzlich abgeschlossenen Revision des Datenschutzgesetzes (DSG). Dort besteht für gewisse ausländische Datenbearbeiter – unter anderem auch für Social-Media-Plattformen wie Facebook –neu die Pflicht, in der Schweiz eine Vertretung zu bestellen. Diese diene als Anlaufstelle für Betroffene und informiere sie darüber, wie sie ihre Datenschutz-Rechte geltend machen könnten.

Glättli geht das zu wenig weit. Die Umsetzung sei hier nur auf den engen Bereich des Datenschutzes beschränkt. Er werde nochmals nachhaken.