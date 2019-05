Der Gotthardtunnel ist für den Strassenverkehr wieder in beide Richtungen befahrbar.

Aufgrund eines defekten Cars war der Tunnel am frühen Nachmittag beidseitig gesperrt worden.

Richtung Süden stauten sich die Autos zwischenzeitlich auf 12 Kilometern. Gegen 19 Uhr war die Kolonne noch drei Kilometer lang.

Gotthard-Passstrasse ab Auffahrt befahrbar

Noch ist die Gotthard-Passstrasse geschlossen, doch das soll sich bald ändern. Am Auffahrtsdonnerstag um 8 Uhr wird die Passstrasse geöffnet. Weil aber in diesem Jahr besonders grosse Schneemassen liegen, ist die Öffnung vorerst nur am Vormittag möglich.

Aus Sicherheitsgründen wird der Abschnitt Gotthardmätteli-Gotthardhospiz zwischen Donnerstag und Montag jeweils von 13 Uhr bis 6 Uhr wieder geschlossen, wie die Urner Baudirektion mitteilte.

Der rund 2100 Meter hohe Gotthard-Pass zwischen Uri und Tessin hatte sich Ende Oktober in die Wintersperre verabschiedet. Letztes Jahr war er am 25. Mai wieder geöffnet worden, im Jahr zuvor am 21. Mai.