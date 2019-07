Es sind insgesamt rund 30 UV-Filter als Hautschutz in kosmetischen Mitteln zugelassen. Die vier in der Studie erwähnten UV-Filter (Oxybenzon, Octocrylen, Avobenzon und Ecamsul) sind auch in der Schweiz und in der EU mit festgelegten Höchstkonzentration in Sonnenschutzmitteln zugelassen.

Die USA hat ein anderes Bewertungssystem als die Schweiz und EU bei UV-Filtern. In der USA hängen die Datenanforderungen an die Risikobewertung von UV-Filtern davon ab, ob der Stoff über/unter dem Wert von 0.5 ng/Millilitern im Blut liegt.

Dies ist in der Schweiz und in der EU anders. Allen Ländern gemeinsam ist, dass basierend auf Risikobewertungen Höchstkonzentrationen an UV-Filter in Produkten rechtlich festgelegt werden, die gesundheitlich unbedenklich sind. Für die Risikobewertung ist das wissenschaftlichen Gremium der EU (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS, Link öffnet in einem neuen Fenster) verantwortlich.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) ist für die Gesetzgebung betr. Kosmetika und die UV-Filter zuständig. Er sieht in diesem Kontext keinen besonderen Handlungsbedarf. Für UV-Filter gelten gesetzliche Anforderungen. Auch die in den Produkten der Studie verwendeten UV-Filter wurden geprüft und gelten als sicher. Diese Stoffe sind regelmässig bewertet und die Gesetzgebung ist dementsprechend aktualisiert, um die Sicherheit der menschlichen Gesundheit jederzeit zu gewährleisten.

Wichtig sind die Empfehlungen zum Schutz vor UV-Strahlung und dadurch bedingtem Hautkrebs: Zu einem optimalen Sonnenschutz gehört das Tragen von Kleidung, Hut und Sonnenbrille, ein Aufenthalt im Schatten und ergänzend die Anwendung von Sonnenschutzmitteln mit UV-Filtern.