Nach knapp 100 Tagen im Amt: Die besten Songtext-Interpretationen zu Donald Trumps Präsidentschaft.

Am Freitag ist Trump seit 100 Tagen im Amt. Zu diesem Jubiläum haben kreative Köpfe auf Twitter den Hashtag #TrumpsDay100Songs kreiert und bekannte Songtexte leicht modifiziert. Sie widmen dem Präsidenten dabei passende Lieder, teils verändert, teils passt schon der Originaltext perfekt.

"Every tweet you make

Every law you break

Every tan you fake

Every golf trip you take

We'll be watching you#TrumpsDay100Songs" — M. Kristensson (@frukristensson) 26. April 2017

Nena – 99 Luftballons

#TrumpsDay100Songs #Nena Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich --> 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger — Anjegeeka Anilisag (@P_212121) 25. April 2017

Britney Spears – Oops!... I Did It Again

Jay-Z – 99 Problems

I Got 99 Problems, And... Oh, Wait, 100 Problems — Corey Miller (@StopEatingBees) 25. April 2017

En Vogue – My Lovin' (You're Never Gonna Get It)

No he's never gonna get it

Never ever gonna get it

No he's never gonna get it

Never ever gonna get it #TrumpsDay100Songs — -Trump probably (@ConsPros1) 27. April 2017

Radiohead – Creep

But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. #TrumpsDay100Songs — Yvonne Espinoza (@espiyo) 27. April 2017

The Jacksons – Blame It On the Boogie

Don't blame it on the sunshine

Don't blame it on the moonlight

Don't blame it on the good times

Blame it on Obama#trumpsday100songs — Alex M (@_ArsAlexander_) 26. April 2017

The Clash – I Fought The Law

I fought the law, and the law won. #TrumpsDay100Songs — VCToyHauler (@RandallVC) 26. April 2017

Roberto Blanco – Ein bisschen Spass muss sein

Ein bisschen Spaß muss sein#TrumpsDay100Songs — Weltgeist is a bitch (@Sociopathblog) 26. April 2017

Bob Dylan – Knockin On Heavens Door

The Rolling Stones – (I Can't Get No) Satisfaction