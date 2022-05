Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» konfrontiert Coop mit der Kritik. Doch der Grossverteiler wiederholt lediglich seine Stellungnahme zum ersten «Espresso»-Bericht über das Thema. Es gebe keinen Markenlieferanten im Outdoor-Bereich, der alle Produkte der laufenden Outdoor-Trophy in einem Sortiment führe. Und: «Der Hersteller hat sich bei der Entwicklung der Produkte an der Qualität von Markenprodukten orientiert. Die Taschen- oder Stirnlampe beispielsweise wurde in Zusammenarbeit mit der Marke Ledlenser entwickelt.»

Dies mache es möglich, Preise und Rabatte festzulegen, so die Coop-Medienstelle. Zur Preisstruktur von einzelnen Produktsegmenten äussere man sich nicht.