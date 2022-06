Der Pfingstverkehr hat Autofahrende einmal mehr auf eine Geduldsprobe gestellt.

In Fahrtrichtung Süden kam es am Samstag zwischen Erstfeld und Göschenen zwischenzeitlich zu einem Stau von bis zu 14 Kilometern Länge.

Auch im Bahnverkehr kam es zu Behinderungen auf der Strecke zwischen Bern und Olten.

Am Samstagmorgen wuchs der Stau vor dem Gotthardnordportal zeitweise auf 14 Kilometer an. Entspannung gab es im Verlauf des Nachmittags kaum, auch um 16 Uhr mass die Blechschlange noch 12 Kilometer. Erst gegen Abend gab es ein schnelleres Vorwärtskommen für Reisende, gegen 20 Uhr betrug die Staulänge zwischen Wassen und Göschenen im Kanton Uri noch drei Kilometer, was einen Zeitverlust von bis zu 30 Minuten ausmache, twitterte der Verkehrsdienst TCS.

Laut TCS hatten sich die Autos vor dem Gotthard bereits seit Freitagvormittag gestaut. Am Freitagabend erstreckte sich der Stau über zehn Kilometer. Während der Nacht beruhigte sich die Situation vorübergehend leicht.

Hier zur aktuellen Verkehrslage Box aufklappen Box zuklappen Die aktuelle Verkehrslage und Meldungen aus der ganzen Schweiz gibt es hier bei den Verkehrsinformationen.

04:26 Video Aus dem Archiv: Rezepte gegen den Verkehrsstau Aus 10 vor 10 vom 12.04.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 26 Sekunden.

Störung auf Bahnstrecke Olten – Bern

Doch nicht nur Autofahrende mussten sich in Geduld üben. Auch auf der Bahnstrecke Olten – Bern kam es zu grösseren Behinderungen mit Zugausfällen und Umleitungen. Die SBB rechnet mit Behinderungen bis in die Nacht.

Die Störung auf der Bahnstrecke trat kurz vor 11 Uhr auf. Ursache dürfte ein Stromausfall gewesen sein, wie die Medienstelle der SBB bekannt gab. Mindestens ein Zug sei vorübergehend auf der Strecke liegen geblieben.