«Espresso» erhält von Philips nur ziemlich vage Informationen. Die Medienstelle von Philips Schweiz stellt eine baldige Aktualisierung der ärztlichen Empfehlungen in Aussicht und erwähnt, dass die Analyse möglicher Gesundheitsrisiken noch andauere. Das Unternehmen verweist auf seine Webseite. Die dortigen Informationen für Kunden und Mediziner zum Thema würden laufend aktualisiert. Philips empfiehlt den Patientinnen und Patienten, die ein «Respironics»-Atemgerät benötigen, den behandelnden Arzt zu konsultieren. Das Unternehmen betont, sowohl beim Rückruf als auch bei dieser Sicherheitsmitteilung handle es sich um freiwillige Massnahmen «auf Basis interner Untersuchungen». Weshalb Philips so vage bleibt, liegt auf der Hand: Es geht letztendlich um Haftungsfragen und mögliche Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe.