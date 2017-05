Pionier des Rock ’n’ Rol Rockpionier Gregg Allman ist tot

Heute, 11:52 Uhr

Der Gründer der «Allman Brothers Band» starb mit 69 Jahren. Auf seiner Homepage hiess es am Samstag, dass der Amerikaner friedlich in seinem Haus in Savannah, Georgia verstarb.

Rockpionier Gregg Allman ist gestorben 0:48 min, vom 28.5.2017 Gregg Allman litt an Hepatitis C und musste sich im Jahr 2010 einer Lebertransplantation unterziehen.

Mit seiner Band, «Allman Brothers Band» gehörte er zu den Mitbegründern des Southern Rocks.

In den 70ern feierte die Band ihre grössten Erfolge mit den Hits «Jessica» und «Ramblin’Man».

1995 wurde die Band in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen.

dpa/morm