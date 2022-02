Auf juristischem Weg eine Rückerstattung zu erstreiten, dürfte in diesem Fall schwierig werden, sagt Vertragsrechtsexperte Frédéric Krauskopf von der Universität Bern auf Anfrage von «Espresso». Erstens sei in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von «MyFeld» festgehalten, dass man für Ernteausfälle wegen höherer Gewalt (Wetter, Bodenbeschaffenheit etc.) nicht hafte. Und zweitens stehe bei diesem Angebot das Auftragsrecht, also die zu leistende Arbeit im Vordergrund.



Arbeiten wie Feld vorbereiten, aussäen, das Gemüse aufziehen, ernten und verpacken müssten sorgfältig ausgeführt werden. Einen Ertrag müssten die Anbieter allerdings nur liefern, wenn es ihn auch gebe, so Krauskopf. «Das ist die Schattenseite dieses Angebots». Seiner Meinung nach weist «MyFeld» aber auf seiner Internetseite zu wenig deutlich darauf hin. Und die AGB sind nicht leicht zu finden.