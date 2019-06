Familien und Gruppen sparen unter Umständen in den Ferien Geld, wenn sie über einen mobilen Hotspot surfen.

Internetnutzung mit dem Smartphone ist auch im Ausland selbstverständlich und dank Datenpaketen und Optionen zum normalen Abo auch erschwinglich(er) geworden. Wer als Gruppe oder Familie verreist, hat eine weitere bequeme Möglichkeit: Er mietet sich einen mobilen Hotspot, der bereits mit einer SIM-Karte ausgerüstet ist.

Im Voraus bestellen oder direkt ins Hotel

Bei Anbietern wie My Webspot, Link öffnet in einem neuen Fenster oder Tep , Link öffnet in einem neuen Fensterkann man vor der Abreise einen solchen Hotspot bestellen und direkt ins Hotel oder Apartment im Ferienland liefern lassen.

In europäischen Ländern kosten bei Tep 3 Gigabyte mit 4-G-Geschwindigkeit knapp 10 Euro pro Tag, eine Woche also zwischen 70 und 80 Euro.

Funktioniert auch bei Notebooks und Tablets

Solche mobilen Hotspots sind auf den ersten Blick teurer als Roaming-Pakete und internationale Prepaid-Sim-Karten. Doch sie haben den Vorteil, dass man unter seiner gewohnten Telefonnummer erreichbar bleibt (wenn man kein Dual-SIM-Handy besitzt) und sich auch Geräte mit dem Internet verbinden können, für die es keine SIM-Karten gibt, zum Beispiel Notebooks und Tablets.

Und weil sich mehrere Leute einen Hotspot (und die Kosten) teilen können, ist das Angebot für Gruppenreisende durchaus attraktiv.