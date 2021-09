Wer in einer ähnlichen Situation ist, wie die «Espresso»-Hörerin, meldet sich am besten bei den Gesundheitsbehörden seines Wohnkantons. Im Kanton Zürich, zum Beispiel, beim kantonsärztlichen Dienst (Mail: gdstab@gd.zh.ch). Oder man nimmt Kontakt mit seiner Krankenkasse auf.

Die Hörerin hat den Fall unterdessen auch der Ombudsstelle der Zürcher Ärzteschaft gemeldet, denn sie vermutet, dass auch andere Patientinnen und Patienten eine so hohe Rechnung erhalten haben könnten.