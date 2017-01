Ein Preis für die stillen Schaffer: Das SRF-Publikum hat aus drei Nominierten den Gewinner erkoren.

Porträt Abfalltaucher 4:01 min, vom 16.1.2017

Thomas Niederer ist der «Held des Alltags» 2016. Dies hat das SRF-Publikum in einer Abstimmung entschieden.

Der passionierte Taucher gründete vor sechs Jahren den Verein «Suat Schweizer Umwelt- und Abfalltaucher» – mit dem Ziel, alle grösseren Schweizer Seen und Ufer nachhaltig zu säubern. Fast jedes Wochenende ist er mit anderen freiwilligen Tauchern und Helfern unterwegs für sogenannte Clean-ups. In den letzten sechs Jahren haben Niederer und seine Leute rund 300 Tonnen Abfall aus den Seen geholt und ihn fachgerecht entsorgt.

Drei Finalisten

2,7 Millionen Menschen leisten in der Schweiz rund 665 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit. Radio SRF 1 und «Schweiz aktuell» haben diese stillen Schafferinnen und Schaffer ins Zentrum gerückt und die «Helden des Alltags» 2016 gesucht.

Das SRF Publikum hatte rund 200 Vorschläge eingegeben, eine Jury nominierte drei Finalisten für die Auszeichnung. Vom 18. bis 27. Januar 2017 konnte für Yannick Cavallin, Katrin Jaggi und Jan Capol oder Thomas Niederer die Stimme abgegeben werden.