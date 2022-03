Man werde sich «umgehend» mit der Kundin in Verbindung setzen und «die Rückerstattung initiieren», schreibt der Berliner Ableger von Klarna auf Anfrage. Der Zahlungsdienstleister entschuldigt sich für die lange Verzögerung. «So etwas soll und darf nicht vorkommen.» Doch was ist schiefgelaufen? Was die Sache im Hintergrund verkompliziert hat, ist, dass Klarna damals, Ende 2019 / Anfang 2020, auch andere Bestellungen derselben Kundin bei einem anderen Händler – Ochsner Sport – bearbeitet hat. Klarna ist für den Zahlungsverkehr zahlreicher Händler zuständig. Dabei wurden die 590 Franken der Hörerin für die On-Schuhe auf die anderen Bestellungen umgebucht. Das sei bei ihnen so üblich, heisst es bei Klarna. Das werde dem Kunden aber auch so mitgeteilt und er könne dem widersprechen. Dann würden die Zahlungen separat abgewickelt. Zudem wurde bei einer der anderen Bestellungen der Kundin aus Baden nachträglich noch der Preis reduziert. Und dann habe es bei Klarna auch noch eine Systemumstellung gegeben und in deren Folge sei der Fehler passiert, dass man der Kundin offenbar kein Update ihres Rückerstattungsfalls geliefert habe. Ihr Anliegen ist also offenbar schlicht untergegangen.