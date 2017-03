Damit Wilderer keine Chance haben, werden den Nashörnern im Zoo von Dvur Kralove die Hörner gestutzt.

Aus Angst vor Wilderern wird bei den Nashörnern im tschechischen Tierpark in Dvur Kralove das Horn entfernt.

Die Sicherheit der Tiere stehe an erster Stelle, hiess es.

Ein Tierpark in Tschechien hat begonnen, fast allen seinen Nashörnern mit Kettensäge die Hörner kurz zu schneiden. Der Zoo in Dvur Kralove (Königinhof an der Elbe) nordöstlich von Prag reagierte damit auf die Tötung eines Rhinozeros in einem Tierpark in Thoiry bei Paris Anfang März. Damals hatten Unbekannte ein Horn des Breitmaulnashorns abgesägt und gestohlen.

«Die Sicherheit der Tiere steht für uns an erster Stelle», sagte Zoodirektor Premysl Rabas. Für die Nashörner sei der Eingriff schmerzfrei, vergleichbar mit dem Schneiden von Nägeln. Zudem wüchsen die Hörner wieder nach.

Als Erstes kam Breitmaulnashorn Pamir unter die Kettensäge. «Der Eingriff dauerte weniger als eine Stunde und verlief ohne Komplikationen», sagte Nashornkurator Jiri Hruby. Die Operation sei unter Vollnarkose erfolgt. Auf dem asiatischen Schwarzmarkt werden hohe Preise für das vermeintliche Heilmittel gezahlt.