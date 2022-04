Im Fall von Tanja gehört der betroffene Kiosk zur Valora-Gruppe. Aufgrund der «Kassensturz»-Recherche reagierte Valora umgehend:



«Nachdem Valora über den vorliegenden Fall in Kenntnis gesetzt wurde, hat die Valora Konzernleitung umgehend ein Schreiben an alle Mitarbeitende im Netzwerk verschickt. Darin hat sie erneut auf den Verhaltenskodex hingewiesen und dabei die Nulltoleranz in Bezug auf sexuelle Belästigung deutlich unterstrichen. Damit verbunden war auch der dringende Aufruf an alle Mitarbeitenden im Valora Netzwerk, sich in solchen Fällen unbedingt an die Valora Integrity Line zu wenden. Denn nur, wenn Vorfälle gemeldet werden, lassen sich Verstösse gegen den Verhaltenskodex auch ahnden und künftig vermeiden.



Darüber hinaus bereiten wir in Ergänzung zur obligatorischen Online-Schulung für Valora Mitarbeitende auch eine Schulung für Agenturmitarbeitende auf. Schliesslich müssen die Verkaufsleiter bei ihren regelmässigen Besuchen in den Verkaufsstellen sicherstellen, dass dort ein Handout mit Hinweis auf die Valora Integrity Line für alle Mitarbeitenden sichtbar aufgehängt ist.»